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Левадиакос
Огнен Ожегович
Новости
€ 450 тыс
Огнен Ожегович - новости
Левадиакос
9 июня 1994 (32)
#9 | Нападающий
180 см
Сербия
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Трансферы
РПЛ. «Пари НН» победил «Химки» – 1:0
2024.08.09 20:27
Форвард «Пари НН» поставил РПЛ в топ-7 лиг Европы
2024.07.30 10:58
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«Пари НН» пополнился сербским нападающим
2024.07.04 16:56
Альварес, Мирзов, Ожегович – в составе «Арсенала» на матч с «Рубином»; Коноваловы, Полоз, Азмун сыграют у гостей
2018.09.22 15:39
Кононов: «Арсенал» хочет играть в атакующий футбол, но мы за сбалансированность»
2018.09.20 09:54
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