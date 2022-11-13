Огнен Ожегович - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Огнен
|Фамилия
|Ожегович
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Огнен
|Фамилия
|Ожегович
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 82'
|ПАС
|0:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|46' - 90'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|17
|4
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -82'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Волос (Волос)
|24.02.2023
|46' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|46' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|65'
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -84'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|90' 38'
|08.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|13.11.2022
|1' -66'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -86'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|47' 55'
|05.11.2022
|1' -86'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|1' -71'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|41'
|22.10.2022
|1' -87'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|1' -76'
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|1' -85'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -89'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|15'