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Греция. Суперлига
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Левадиакос
Огнен Ожегович
Статистика
€ 450 тыс
Огнен Ожегович - статистика
Левадиакос
9 июня 1994 (32)
#9 | Нападающий
180 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
79' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 56'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левадиакос
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
79' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 56'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
46' - 90'
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