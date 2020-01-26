Самуэль Перес - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (25 лет)
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2020
|65' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.07.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|26.06.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.06.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|13.06.2020
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Реал (Мадрид)