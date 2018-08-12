Моатаз Земземи - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Моатаз
|Фамилия
|Земземи
|Команда
|Ньор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тунис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Моатаз
|Фамилия
|Земземи
|Команда
|Ньор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тунис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Страсбур
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2019
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Кан (Кан)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Ним (Ним)
|27.10.2018
|89' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|24.08.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|19.08.2018
|90' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)