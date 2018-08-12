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    Моатаз Земземи - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Моатаз
    Фамилия Земземи
    Команда Ньор
    Состав Основной
    Родной город Тунис
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1999 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Страсбур 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2019 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:2 Страсбур (Страсбур)
    22.12.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:0 Ницца (Ницца)
    09.12.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:2 Кан (Кан)
    24.11.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:1 Ним (Ним)
    27.10.2018 89' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    24.08.2018 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    19.08.2018 90' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    12.08.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Страсбур (Страсбур)
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