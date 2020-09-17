|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2020
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|ЦСКА (София)
|26.11.2020
|90' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|05.11.2020
|79' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|ЦСКА (София)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|ЦСКА (София)
|22.10.2020
|63' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|01.10.2020
|1' -59'
|Базель (Базель)
|1:3
|ЦСКА (София)
|24.09.2020
|69' -90'
|ЦСКА (София)
|3:1
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|83'
|17.09.2020
|73' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)