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    Жюль Кейта - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Жюль
    Фамилия Кейта
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1998 (24 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2020 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:0 ЦСКА (София)
    26.11.2020 90' -90' ЦСКА (София) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    05.11.2020 79' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 ЦСКА (София)
    29.10.2020 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 ЦСКА (София)
    22.10.2020 63' -90' ЦСКА (София) 0:2 ЧФР Клуж (Бухарест)
    01.10.2020 1' -59' Базель (Базель) 1:3 ЦСКА (София)
    24.09.2020 69' -90' ЦСКА (София) 3:1 Б36 Торсхавн (Торсхавн)
    83'
    17.09.2020 73' -90' ЦСКА (София) 1:0 БАТЭ (Борисов)
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