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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - БАТЭ
ЦСКА София - БАТЭ: обзор матча 17 сентября 2020
ЦСКА София
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Завершен
БАТЭ
44'
А. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - БАТЭ
Замена
Г. Кэри
️️️️
Энрике
79'
77'
Замена
H. Moukam
️️️️
Д. Бага
Замена
Ж. Кейта
️️️️
Г. Йомов
73'
Замена
Т. Родригеш
️️️️
Ю. Санкаре
68'
ГОЛ! 1:0!
А. Соу
Пас отдал
Г. Йомов
44'
Желтая карточка
Г. Бусатто
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
11
Tomi Jurić
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
БАТЭ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
3-2-2-3
1
Бусатто
6
Антов
3
Жеферсон
2
Маттей
18
Мазику
25
Галабов
13
Санкаре
22
Юга
9
Соу
93
Энрике
30
Йомов
4-3-3
32
Филипович
24
Филипенко
15
6
Филипович
25
Бага
11
Виллумсон
33
Нехайчик
26
Милич
77
Щербицкий
15
Скавыш
93
Энрике
10
Кэри
10
Кэри
93
Энрике
13
Санкаре
20
Родригеш
20
Родригеш
13
Санкаре
30
Йомов
14
Кейта
14
Кейта
30
Йомов
25
Бага
0
0
25
Бага
Яблонский
88
88
Яблонский
Остались в запасе
ЦСКА София
БАТЭ
11
Tomi Jurić
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
11
Tomi Jurić
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
Остались в запасе
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча ЦСКА София - БАТЭ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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