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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Б36 Торсхавн
ЦСКА София - Б36 Торсхавн: обзор матча 24 сентября 2020
ЦСКА София
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Б36 Торсхавн
27'
А. Соу
38'
Г. Йомов
83'
Ж. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Б36 Торсхавн
Замена
Энрике
️️️️
Г. Кэри
84'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Кейта
Пас отдал
А. Соу
83'
Замена
Ж. Кейта
️️️️
Г. Йомов
69'
68'
Замена
А. Йохансен
️️️️
М. Якобсен
Замена
Т. Родригеш
️️️️
Жеферсон
61'
59'
Замена
Х. Агнарссон
️️️️
R. Samuelsen
ГОЛ! 2:0!
Г. Йомов
Пас отдал
Ю. Санкаре
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Соу
Пас отдал
Ю. Санкаре
27'
Желтая карточка
Жеферсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Б36 Торсхавн
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
6
Магнус Якобсен
ОП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
30
Símun Rógvi Hansen
ЦФ
0
S. Pingel
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
13
Erling Davidsson Jacobsen
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
0
A. Mellemgaard
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
20
Тиагу Родригеш
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
93
Энрике
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
11
Tomi Jurić
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Б36 Торсхавн
4
Бьярни Петерсен
ЦЗ
21
Андрасс Йохансен
ЛВ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
18
Стефан Радосавлевич
АП
1
Rói Mørk Hentze
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
21
Brian Jacobsen
ЦФ
3-2-3-2
1
Бусатто
6
Антов
3
Жеферсон
2
Маттей
18
Мазику
25
Галабов
10
Кэри
22
Юга
13
Санкаре
9
Соу
30
Йомов
1-1-1-1-5
18
Хейнесен
6
Якобсен
7
Фредриксберг
33
Пшибыльски
6
0
2
13
0
10
Кэри
93
Энрике
93
Энрике
10
Кэри
30
Йомов
14
Кейта
14
Кейта
30
Йомов
3
Жеферсон
20
Родригеш
20
Родригеш
3
Жеферсон
6
Якобсен
21
Йохансен
21
Йохансен
6
Якобсен
0
9
Агнарссон
9
Агнарссон
0
Остались в запасе
ЦСКА София
Б36 Торсхавн
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
11
Tomi Jurić
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Rói Mørk Hentze
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
4
Бьярни Петерсен
ЦЗ
18
Стефан Радосавлевич
АП
21
Brian Jacobsen
ЦФ
Остались в запасе
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
11
Tomi Jurić
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
Остались в запасе
1
Rói Mørk Hentze
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
4
Бьярни Петерсен
ЦЗ
18
Стефан Радосавлевич
АП
21
Brian Jacobsen
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча ЦСКА София - Б36 Торсхавн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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