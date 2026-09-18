Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Илья Мосейчук - статистика

КАМАЗ
19 марта 2000 (26)
#9 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Киров
1 : 0
09.09.2026
КАМАЗ
1' - 54'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Урал
2 : 0
06.09.2026
КАМАЗ
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ленинградец
0 : 1
29.08.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
1' - 90'
48'
43'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Алания
0 : 2
25.04.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Кубань
0 : 0
11.04.2026
Амкар-Пермь
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
4 : 0
05.04.2026
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Кубань
0 : 1
01.04.2026
Динамо Бр
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Кубань
1 : 3
21.03.2026
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Кубань
3 : 1
14.03.2026
Динамо Вл
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Кубань
1 : 1
07.03.2026
Алания
61' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
1
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
3
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
5
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
9
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+