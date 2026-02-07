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Италия. Серия B
Команды
Специя
Франческо Кассата
Статистика
€ 350 тыс
Франческо Кассата - статистика
Специя
16 июля 1997 (29)
#29 | Полузащитник
183 см
Италия
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Статистика по турнирам
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Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
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Италия. Кубок 2021/2022
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Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
21
0
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
07.02.2026
Виртус Энтелла
1' - 49'
24'
48'
Италия. Серия В, 22 тур
Сампдория
1 : 0
31.01.2026
Специя
1' - 90'
30'
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 0
24.01.2026
Авеллино
1' - 90'
64'
Италия. Серия В, 20 тур
Палермо
1 : 0
18.01.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Зюйдтироль
2 : 1
10.01.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Специя
2 : 1
27.12.2025
Пескара
1' - 90'
8'
Италия. Серия В, 17 тур
Фрозиноне
2 : 1
20.12.2025
Специя
1' - 80'
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
08.12.2025
Специя
1' - 90'
85'
Италия. Серия В, 13 тур
Мантова
4 : 1
23.11.2025
Специя
1' - 90'
10'
90'
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 11 тур
Монца
1 : 0
02.11.2025
Специя
1' - 77'
Италия. Серия В, 10 тур
Специя
1 : 1
29.10.2025
Падова
81' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Авеллино
0 : 4
25.10.2025
Специя
1' - 46'
18'
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
1 : 2
18.10.2025
Чезена
1' - 63'
Италия. Серия В, 7 тур
Специя
1 : 2
04.10.2025
Палермо
1' - 70'
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
1 : 1
30.09.2025
Специя
67' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Венеция
2 : 0
27.09.2025
Специя
56' - 90'
89'
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
1 : 3
20.09.2025
Юве Стабиа
1' - 46'
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
1' - 60'
43'
Италия. Серия В, 2 тур
Специя
0 : 0
30.08.2025
Катанцаро
60' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Специя
0 : 2
24.08.2025
Каррарезе
88' - 90'
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