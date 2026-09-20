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Австрия. Бундеслига
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Зальцбург
Кристиан Фрюхтль
Статистика
€ 1 млн
Кристиан Фрюхтль - статистика
Зальцбург
28 января 2000 (26)
#1 | Вратарь
193 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
3 : 0
20.09.2026
Штурм
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Левски
0 : 1
17.09.2026
Зальцбург
Был в запасе
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Италия. Кубок 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
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Лечче
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
1' - 90'
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Лечче
2 : 0
15.08.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
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