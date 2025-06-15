Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Коркин - статистика

Завершил карьеру
24 января 2000 (26), Петрозаводск
#49 | Защитник
185 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Авангард
3 : 0
15.06.2025
Иртыш
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Иртыш
0 : 2
07.06.2025
Муром
1' - 90'
66'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
1 : 1
31.05.2025
Иртыш
1' - 80'
51'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 4
25.05.2025
Сибирь
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Калуга
1 : 2
17.05.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 1
10.05.2025
Динамо-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Текстильщик
2 : 0
03.05.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 1
26.04.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Муром
0 : 2
21.04.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Иртыш
4 : 0
16.04.2025
Динамо Киров
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Сибирь
1 : 0
12.04.2025
Иртыш
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Иртыш
0 : 0
05.04.2025
Форте
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 0
29.03.2025
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо-2
2 : 0
22.03.2025
Иртыш
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Иртыш
0 : 1
15.03.2025
Текстильщик
1' - 70'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+