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    Пауло Диас - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Пауло
    Фамилия Диас
    Команда Сан-Лоренсо
    Состав Основной
    Родной город Санта-Крус
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2019 1' -90' Аргентина 2:1 Чили
    04.07.2019 Был в запасе Чили 0:3 Перу
    29.06.2019 Был в запасе Колумбия 0:0
    (4:5)п    		 Чили
    25.06.2019 1' -90' Чили 0:1 Уругвай
    22.06.2019 70' -90' Эквадор 1:2 Чили
    18.06.2019 Был в запасе Япония 0:4 Чили
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