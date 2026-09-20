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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Пауло Диас
Статистика
€ 2 млн
Пауло Диас - статистика
Атланта Юнайтед
25 августа 1994 (32), Санта-Крус
#27 | Защитник
180 см
Чили
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 83'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 78'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
48'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
США. МЛС 2026
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Кубок Америки 2019
Кубок конфедераций 2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 83'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 78'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
48'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
1' - 73'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
85' - 90'
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