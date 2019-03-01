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    Аликади Саидов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Аликади
    Отчество Магомедович
    Фамилия Саидов
    Команда Анжи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1999 (23 года)
    Рост 186
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2019 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:2 Урал (Екатеринбург)
    20.05.2019 Был в запасе Рубин (Казань) 0:0 Анжи (Махачкала)
    10.05.2019 Был в запасе Анжи (Махачкала) 0:1 Арсенал (Тула)
    27.04.2019 Был в запасе Анжи (Махачкала) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    01.03.2019 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:1 Анжи (Махачкала)
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