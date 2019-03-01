Аликади Саидов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Аликади
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Саидов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Аликади
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Саидов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2019
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)
|20.05.2019
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|10.05.2019
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|01.03.2019
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Анжи (Махачкала)