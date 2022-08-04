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    Кипрос Христофору - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Кипрос
    Фамилия Христофору
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Лимассол
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Днепр-1 0:0 АЕК Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе АЕК 1:0 Днепр-1 Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    85'
    27.10.2022 83' -90' АЕК (Ларнака) 3:3 Динамо (Киев)
    06.10.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕК (Ларнака)
    15.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    08.09.2022 46' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    90'
    25.08.2022 Был в запасе АЕК (Ларнака) 3:0 Днепр-1 (Днепр)
    18.08.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 1:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 81' -90' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
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