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    Никита Муромский - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Муромский
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июня 1999 (23 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.08.2022 1' -46' Волга (Ульяновск) 1:4 Кубань (Краснодар)
    30.07.2022 76' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    16.07.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 1:1 Енисей (Красноярск)
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