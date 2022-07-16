Никита Муромский - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Муромский
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Муромский
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.08.2022
|1' -46'
|Волга (Ульяновск)
|1:4
|Кубань (Краснодар)
|30.07.2022
|76' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)