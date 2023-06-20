Введите ваш ник на сайте
Ауда
Оскар Рубенис
Трансферы
€ 175 тыс
Оскар Рубенис - трансферы
Ауда
3 февраля 1999 (26), Юрмала
#71 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Латвия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.06.23 / -
Елгава
Ауда
?
03.01.23 / 20.06.23
Тукумс
Елгава
Свободный агент
01.01.19 / 06.09.21
ЦСКА (мол)
Супер Нова
Свободный агент
Главные новости
Окончательное решение по Станковичу, новый президент «Ростова», Мостового позвали в Европу на стажировку и другие новости
01:13
Клуб Второй лиги оказался на грани банкротства
00:48
2
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
00:29
1
Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016
Вчера, 23:59
2
Сперцян раскрыл детали нашумевшего конфликта с Ндонгом из «Ахмата»
Вчера, 23:49
Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»
Вчера, 23:36
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
Вчера, 23:23
2
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
Вчера, 22:56
3
Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России
Вчера, 22:40
1
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
Вчера, 22:31
Все новости
