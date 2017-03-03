Оскар Рубенис - статистика
#48 | Нападающий
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Рубенис
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Юрмала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Рубенис
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Юрмала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|79' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|25.04.2017
|46' -79'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.04.2017
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.04.2017
|61' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|03.03.2017
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)