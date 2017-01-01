Брэндон Мэйсон - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Мэйсон
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Мэйсон
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:5
|Манчестер Сити (Манчестер)
|15.05.2017
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:3
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|31.01.2017
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|03.01.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|01.01.2017
|68' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:4
|Тоттенхэм (Лондон)