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    Брэндон Мэйсон - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Брэндон
    Фамилия Мэйсон
    Команда Уотфорд
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:5 Манчестер Сити (Манчестер)
    15.05.2017 Был в запасе Челси (Лондон) 4:3 Уотфорд (Уотфорд)
    15.04.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Суонси (Суонси)
    08.04.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Уотфорд (Уотфорд)
    31.01.2017 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:2 Уотфорд (Уотфорд)
    21.01.2017 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    03.01.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    01.01.2017 68' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:4 Тоттенхэм (Лондон)
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