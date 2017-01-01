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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 01 января 2017
Уотфорд
01.01.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
90+1'
Ю. Кабуль
27'
Г. Кейн
33'
Г. Кейн
41'
Д. Алли
46'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:4!
Ю. Кабуль
90'
+1
Желтая карточка
К. Кэткарт
83'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Э. Капу
79'
77'
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
Н. Амрабат
75'
Замена
Б. Мэйсон
️️️️
Х. Холебас
68'
68'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
Желтая карточка
С. Предль
63'
61'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
46'
ГОЛ! 0:4!
Д. Алли
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Х. Холебас
44'
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Алли
33'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Адлан Гедиура
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ПП
39
Нордин Амрабат
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
38
Чарли Роуэн
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
35
Карл Стюарт
ЦП
39
Майкл Фоливи
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
4
Предль
4
Кабуль
20
Кэткарт
6
Капу
6
Дукуре
6
Гедиура
39
Амрабат
14
Дини
9
Игало
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Виммер
15
Дайер
2
Триппьер
3
Роуз
2
Ваньяма
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
6
Капу
27
Кабаселе
27
Кабаселе
6
Капу
25
Холебас
32
Мэйсон
32
Мэйсон
25
Холебас
39
Амрабат
24
Синклэйр
24
Синклэйр
39
Амрабат
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
38
Чарли Роуэн
ЦЗ
39
Майкл Фоливи
ЦФ
25
Костел Пантилимон
ВР
35
Карл Стюарт
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
38
Чарли Роуэн
ЦЗ
39
Майкл Фоливи
ЦФ
25
Костел Пантилимон
ВР
35
Карл Стюарт
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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