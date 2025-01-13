Введите ваш ник на сайте
Главная
Турция. Суперлига
Команды
Истанбул Башакшехир
Кристофер Опери
Трансферы
€ 4 млн
Кристофер Опери - трансферы
Истанбул Башакшехир
29 апреля 1997 (28), Абиджан
#21 | Защитник
182 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.25 / -
Гавр
Истанбул Башакшехир
1,30 млн €
01.07.22 / 13.01.25
Гент
Гавр
Свободный агент
01.07.21 / 01.07.22
Шатору
Гент
Свободный агент
