€ 4 млн

Кристофер Опери - трансферы

Истанбул Башакшехир
29 апреля 1997 (28), Абиджан
#21 | Защитник
182 см
Кот-д'Ивуар
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.25 / -
Гавр
Истанбул Башакшехир
1,30 млн €
01.07.22 / 13.01.25
Гент
Гавр
Свободный агент
01.07.21 / 01.07.22
Шатору
Гент
Свободный агент
