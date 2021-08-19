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    Кристофер Опери - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Кристофер
    Фамилия Опери
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2022 Был в запасе Гент (Гент) 1:2 ПАОК (Салоники)
    10.03.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Гент (Гент)
    09.12.2021 1' -90' Гент (Гент) 1:0 Флора (Таллин)
    25.11.2021 1' -90' Анортосис (Ларнака) 1:0 Гент (Гент)
    71'
    04.11.2021 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Партизан (Белград)
    21.10.2021 Был в запасе Партизан (Белград) 0:1 Гент (Гент)
    30.09.2021 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Анортосис (Ларнака)
    16.09.2021 1' -83' Флора (Таллин) 0:1 Гент (Гент)
    26.08.2021 Был в запасе Гент (Гент) 3:0 Ракув (Ченстохова)
    19.08.2021 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 1:0 Гент (Гент)
    12.08.2021 1' -79' РФШ (Рига) 0:1 Гент (Гент)
    05.08.2021 1' -89' Гент (Гент) 2:2 РФШ (Рига)
    29.07.2021 Был в запасе Волеренга (Осло) 2:0 Гент (Гент)
    22.07.2021 1' -73' Гент (Гент) 4:0 Волеренга (Осло)
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