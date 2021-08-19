Кристофер Опери - статистика
#3 | Нападающий
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Опери
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Опери
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|10.03.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Гент (Гент)
|09.12.2021
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Флора (Таллин)
|25.11.2021
|1' -90'
|Анортосис (Ларнака)
|1:0
|Гент (Гент)
|71'
|04.11.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Партизан (Белград)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|0:1
|Гент (Гент)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Анортосис (Ларнака)
|16.09.2021
|1' -83'
|Флора (Таллин)
|0:1
|Гент (Гент)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2021
|1' -79'
|РФШ (Рига)
|0:1
|Гент (Гент)
|05.08.2021
|1' -89'
|Гент (Гент)
|2:2
|РФШ (Рига)
|29.07.2021
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|2:0
|Гент (Гент)
|22.07.2021
|1' -73'
|Гент (Гент)
|4:0
|Волеренга (Осло)