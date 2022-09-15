Касим Нуху - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Касим
|Фамилия
|Нуху
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Касим
|Фамилия
|Нуху
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|23.02.2023
|82' - 90'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|82' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|16.02.2023
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|03.11.2022
|82' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|06.10.2022
|46' -90'
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|73'
|15.09.2022
|1' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|08.09.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|51'
|25.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|23'
|11.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|21'
|04.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)