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Финляндия. Вейккауслига
Команды
КуПС
Касим Нуху
Статистика
€ 400 тыс
Касим Нуху - статистика
КуПС
22 июня 1995 (31)
#4 | Защитник
190 см
Гана
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Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ВПС
0 : 2
19.09.2026
КуПС
62' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
КуПС
0 : 0
13.09.2026
ХИК
Был в запасе
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Гнистан
1 : 1
08.09.2026
КуПС
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Интер
1 : 0
31.08.2026
КуПС
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Финляндия. Вейккауслига 2026
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Лига Европы 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Команда
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П
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КуПС
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 1
06.08.2026
Университатя
1' - 90'
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