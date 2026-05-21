Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 1/2 финала
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур