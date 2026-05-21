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€ 275 тыс

Матс Сентьенс - статистика

Гронинген
17 апреля 1992 (34), Бреда
#20 | Полузащитник
187 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гронинген
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 1/2 финала
Аякс
2 : 0
21.05.2026
Гронинген
67' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
2 : 1
10.05.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
02.05.2026
Экселсиор
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Фейеноорд
3 : 1
25.04.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 0
11.04.2026
Гоу Эхед Иглс
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Телстар
0 : 2
04.04.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Гронинген
3 : 0
22.03.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
1 : 1
13.03.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
3 : 1
07.03.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
21.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
3 : 0
13.12.2025
Волендам
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Аякс
2 : 0
02.12.2025
Гронинген
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
2 : 2
23.11.2025
Зволле
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
НЕК
2 : 0
09.11.2025
Гронинген
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
1 : 1
02.11.2025
Твенте
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 2
25.10.2025
Гронинген
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
0 : 2
19.10.2025
Спарта
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 2
03.10.2025
Гронинген
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
0 : 1
28.09.2025
Фейеноорд
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
2 : 0
20.09.2025
Телстар
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 1
14.09.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
4 : 0
29.08.2025
Хераклес
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
4 : 2
23.08.2025
Гронинген
81' - 90'
87'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Был в запасе
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