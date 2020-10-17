Нано Меса - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Нано
|Фамилия
|Меса
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|79
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Нано
|Фамилия
|Меса
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|14.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Барселона (Барселона)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.10.2020
|82' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:1
|Кадис (Кадис)