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    Нано Меса - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Нано
    Фамилия Меса
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 79
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Леванте (Валенсия)
    20.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    14.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 4:0 Кадис (Кадис)
    05.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Барселона (Барселона)
    28.11.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Кадис (Кадис)
    22.11.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.10.2020 82' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    17.10.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:1 Кадис (Кадис)
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