Евгений Сланко - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Сланко
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Вес
|62
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Сланко
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|69' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.05.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2017
|75' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|22.04.2017
|74' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|07.04.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.03.2017
|56' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.10.2016
|90' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|20.10.2016
|57' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|14.10.2016
|1' -69'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2016
|1' -87'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2016
|1' -72'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.09.2016
|1' -84'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.08.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|67'
|20.08.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)