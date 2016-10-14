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    Евгений Сланко - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Сланко
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 августа 1999 (23 года)
    Рост 171
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 69' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    12.05.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.04.2017 75' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    22.04.2017 74' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    07.04.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.03.2017 56' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:7 Локомотив (мол) (Москва)
    30.10.2016 90' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    20.10.2016 57' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    14.10.2016 1' -69' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.09.2016 1' -87' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.09.2016 1' -72' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.09.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.09.2016 1' -84' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.08.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    67'
    20.08.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
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