Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Поль Шарруо - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Поль
    Фамилия Шарруо
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 июля 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    17.12.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    30.11.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    19.11.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    05.11.2016 49' -90' Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
    22.10.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    01.10.2016 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    18.09.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
    10.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    27.08.2016 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    20.08.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    12.08.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 ПСЖ (Париж)
    • Читайте нас: 
    11