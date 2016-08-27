Поль Шарруо - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Шарруо
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Шарруо
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.11.2016
|49' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|12.08.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)