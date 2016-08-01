Анатолий Бренделев - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Бренделев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Бренделев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2016
|88' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Томь (мол) (Томск)
|18.09.2016
|78' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.08.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|18.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|01.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)