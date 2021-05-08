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Артем Третьяков
Статистика
Артем Третьяков - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1994 (32), Омск
#10 | Нападающий
179 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0 : 4
08.05.2021
Оренбург
44' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2 : 1
02.05.2021
Иртыш
1' - 76'
8'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1 : 2
28.04.2021
СКА-Хабаровск
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2 : 1
24.04.2021
Иртыш
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0 : 1
17.04.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2 : 0
11.04.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1 : 1
07.04.2021
Иртыш
1' - 70'
55'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0 : 0
28.03.2021
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1 : 0
20.03.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0 : 1
10.03.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1 : 0
06.03.2021
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1 : 0
05.12.2020
Динамо Бр
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1 : 2
29.11.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0 : 1
21.11.2020
Иртыш
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0 : 1
15.11.2020
Нижний Новгород
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Иртыш
2 : 2
07.11.2020
Чайка
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1 : 2
28.10.2020
Велес
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3 : 2
24.10.2020
Иртыш
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0 : 0
17.10.2020
Краснодар-2
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0 : 2
09.10.2020
Торпедо
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1 : 0
27.09.2020
Факел
1' - 67'
37'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
23.09.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0 : 4
19.09.2020
Крылья Советов
56' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
13.09.2020
Иртыш
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Иртыш
0 : 2
09.09.2020
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 0
05.09.2020
Иртыш
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
30.08.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Иртыш
0 : 5
22.08.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1 : 2
12.08.2020
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.08.2020
Енисей
1' - 57'
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