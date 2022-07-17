Эмиль Нильсен - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|8
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|90' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|1' -63'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|28.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.08.2022
|1' -55'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|44'
|01.08.2022
|62' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|67' 90'
|25.07.2022
|1' -57'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|1' -68'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)