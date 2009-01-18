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    Жереми Гаванон - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жереми
    Фамилия Гаванон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 1 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Нант (Нант)
    03.05.2009 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Сошо (Монбельяр)
    26.04.2009 55' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Валансьен (Валансьен)
    18.04.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:1 Осер (Осер)
    22.03.2009 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    14.03.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Нанси (Нанси)
    28.02.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Ницца (Ницца)
    07.02.2009 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:2 Сошо (Монбельяр)
    01.02.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Марсель (Марсель)
    18.01.2009 1' -90' ПСЖ (Париж) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    16'
    10.01.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    20.12.2008 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    29.11.2008 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:0 Бордо (Бордо)
    22.11.2008 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:2 Сошо (Монбельяр)
    02.11.2008 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    29.10.2008 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:2 Лион (Лион)
    26.10.2008 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    27.09.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    20.09.2008 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    30.08.2008 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    23.08.2008 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:1 ПСЖ (Париж)
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