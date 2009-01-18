|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|1
|-1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Нант (Нант)
|03.05.2009
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Сошо (Монбельяр)
|26.04.2009
|55' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Валансьен (Валансьен)
|18.04.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:1
|Осер (Осер)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|14.03.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|28.02.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|07.02.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:2
|Сошо (Монбельяр)
|01.02.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|18.01.2009
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|16'
|10.01.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.12.2008
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|29.11.2008
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:2
|Сошо (Монбельяр)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:2
|Лион (Лион)
|26.10.2008
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|27.09.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.09.2008
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|30.08.2008
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|23.08.2008
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|ПСЖ (Париж)