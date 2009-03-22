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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сошо
Лион - Сошо: обзор матча 22 марта 2009
Лион
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 0
Завершен
Сошо
13'
Эдерсон
71'
А. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сошо
Замена
М. Пьянич
️️️️
Жуниньо
Замена
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 2:0!
А. Мунье
Замена
А. Мунье
️️️️
Эдерсон
Замена
М. Изабей
️️️️
Д. Перки
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Р. Пито
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
19
Жуниньо
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
0
Микаэль Изабей
ПП
3-4-1-1
1
Льорис
6
Гроссо
24
Бодмер
29
Клер
10
Эдерсон
17
Макун
19
Жуниньо
28
Тулалан
19
Дельгадо
9
Бензема
4-3-3
16
Ришер
24
Перки
11
Микари
19
Фати
5
Афолаби
14
Пито
10
Дальма
0
Пишо
9
Эрдинг
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
19
Жуниньо
15
Пьянич
15
Пьянич
19
Жуниньо
10
Эдерсон
40
Мунье
40
Мунье
10
Эдерсон
19
Морис-Белэй
7
Туласн
7
Туласн
19
Морис-Белэй
14
Пито
10
Будебуз
10
Будебуз
14
Пито
24
Перки
0
Изабей
0
Изабей
24
Перки
Остались в запасе
Лион
Сошо
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Остались в запасе
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Сошо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Жерлан
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