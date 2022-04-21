Максим Санец - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Санец
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Туров
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Санец
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Туров
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|04.07.2022
|82' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|64' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|82' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|27.05.2022
|1' -63'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|15.05.2022
|46' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Днепр (Могилев)
|07.05.2022
|1' -64'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|25'
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|21.04.2022
|54' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|61'
|15.04.2022
|61' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|90' 90'
|02.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|70' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)