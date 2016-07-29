|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|9
|2
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2016
|62' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.11.2016
|80' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|26.11.2016
|80' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|5:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.11.2016
|69' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|1' -67'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|10.09.2016
|1' -69'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21'
|11.08.2016
|1' -41'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|41'
|05.08.2016
|1' -76'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.07.2016
|81' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|88'