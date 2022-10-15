Джек Хэмилтон - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Хэмилтон
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Хэмилтон
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливингстон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:3
|Ливингстон (Ливингстон)
|30.10.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:3
|Селтик (Глазго)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)