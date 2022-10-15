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    Джек Хэмилтон - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Джек
    Фамилия Хэмилтон
    Команда Ливингстон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 марта 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливингстон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    02.01.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28.12.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.12.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    21.12.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    12.11.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 1:1 Ливингстон (Ливингстон)
    04.11.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 2:3 Ливингстон (Ливингстон)
    30.10.2022 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 0:3 Селтик (Глазго)
    22.10.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:1 Ливингстон (Ливингстон)
    15.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    08.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:1 Росс Каунти (Дингволл)
    01.10.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    17.09.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    03.09.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Хартс (Эдинбург)
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