Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Кристофер Верницниг - статистика

Рид
24 февраля 1990 (36)
#24 | Полузащитник
179 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал
Рапид
3 : 0
25.05.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1/2 финала
Рид
2 : 1
19.05.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
1' - 90'
34'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Рид
0 : 1
09.05.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Тироль
1 : 0
25.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Рид
2 : 1
21.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Грацер
1 : 1
17.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсберг
0 : 0
11.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рид
3 : 2
03.04.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Блау-Вайс
3 : 2
21.03.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Рид
2 : 1
14.03.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рид
0 : 2
08.03.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Грацер
2 : 0
01.03.2026
Рид
65' - 90'
88'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Тироль
1 : 1
22.02.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Рид
1 : 1
14.02.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Штурм
1 : 0
08.02.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
3 : 0
13.12.2025
Альтах
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Рапид
1 : 2
06.12.2025
Рид
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
1 : 0
29.11.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
2 : 0
22.11.2025
Рид
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
2 : 1
08.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Зальцбург
4 : 1
02.11.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Рид
0 : 2
26.10.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 2
18.10.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
2 : 0
04.10.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 0
27.09.2025
Грацер
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
3 : 2
20.09.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рид
0 : 2
14.09.2025
Хартберг
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 3
30.08.2025
Рид
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 2
23.08.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
1 : 0
09.08.2025
Рид
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рид
2 : 2
02.08.2025
Зальцбург
1' - 90'
79'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
1
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
3
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+