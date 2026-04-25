Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Давид Атанга - статистика

Вольфсберг
25 декабря 1996 (29)
#17 | Полузащитник
175 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
18
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсберг
1 : 0
25.04.2026
Грацер
62' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсберг
0 : 0
18.04.2026
Блау-Вайс
61' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсберг
0 : 0
11.04.2026
Рид
57' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Тироль
3 : 1
04.04.2026
Вольфсберг
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсберг
1 : 1
21.03.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Грацер
2 : 0
14.03.2026
Вольфсберг
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
3 : 1
08.03.2026
Вольфсберг
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
2 : 2
01.03.2026
Штурм
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
2 : 0
21.02.2026
Вольфсберг
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Блау-Вайс
2 : 1
15.02.2026
Вольфсберг
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
2 : 2
08.02.2026
Грацер
1' - 66'
39'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Зальцбург
2 : 1
14.12.2025
Вольфсберг
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсберг
2 : 1
07.12.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
1 : 0
29.11.2025
Вольфсберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Альтах
3 : 1
22.11.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
08.11.2025
Хартберг
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
0 : 0
02.11.2025
Тироль
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 1
31.08.2025
Вольфсберг
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
1 : 2
24.08.2025
Рапид
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
1' - 88'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
3
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
14:29
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+