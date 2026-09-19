Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тимур Хакимов - статистика

Арсенал-2
30 октября 1998 (27)
#79 | Нападающий
173 см | 68 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Зенит
0 : 0
19.09.2026
Арсенал-2
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Арсенал-2
1 : 2
13.09.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Арсенал-2
1 : 2
06.09.2026
Строгино
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
29.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал-2
16
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Зенит
0 : 0
19.09.2026
Арсенал-2
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Арсенал-2
1 : 2
13.09.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Арсенал-2
1 : 2
06.09.2026
Строгино
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
29.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
1 : 1
23.08.2026
Шумбрат
1' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Спартак Т
1 : 1
15.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Арсенал-2
1 : 1
09.08.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Волна
2 : 0
01.08.2026
Арсенал-2
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Арсенал-2
0 : 5
26.07.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Арсенал-2
1 : 1
31.05.2026
Зенит
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Сатурн
2 : 1
24.05.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Строгино
2 : 0
16.05.2026
Арсенал-2
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Арсенал-2
5 : 4
10.05.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Шумбрат
2 : 3
02.05.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Арсенал-2
1 : 1
26.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Авангард
1 : 0
18.04.2026
Арсенал-2
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
0 : 3
12.04.2026
Волна
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
3
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
14:29
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+