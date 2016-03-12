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    Виталий Мельниченко - статистика

    #88 | Вратарь
    Имя Виталий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Мельниченко
    Состав Без клуба
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Вес 87
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
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