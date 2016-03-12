|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Армавир (Армавир)
|25.04.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Спартак-2 (Москва)
|18.04.2016
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|11.04.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|07.04.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|03.04.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|27.03.2016
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|20.03.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.03.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|12.03.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Тюмень (Тюмень)