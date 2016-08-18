Илья Гилязутдинов - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Уралович
|Фамилия
|Гилязутдинов
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1998 (25 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Илья
|Отчество
|Уралович
|Фамилия
|Гилязутдинов
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1998 (25 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|79' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|1' -68'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.04.2017
|1' -70'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25'
|25.04.2017
|1' -69'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|1' -88'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|17.03.2017
|1' -71'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|11.09.2016
|28' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.08.2016
|62' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|81'
|18.08.2016
|68' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.08.2016
|72' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.08.2016
|72' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|01.08.2016
|78' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)