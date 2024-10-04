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Филипе Сампайо
Статистика
Филипе Сампайо - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1994 (31), Сан-Паулу
#14 | Защитник
191 см
Бразилия
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Бельгия. Про-Лига 2023/2024
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Бразилия. Серия А 2022
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
29.09.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
14.09.2024
Витория
1' - 90'
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