Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2024 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Португалия. Примейра 2019/2020 Португалия. Примейра 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018