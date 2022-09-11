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    Филипе Сампайо - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Филипе
    Фамилия Сампайо
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 15 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.10.2022 90' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.10.2022 89' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    29.09.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    11.09.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    31.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -7' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    7'
    16.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    01.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    45'
    25.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    88'
    18.04.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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