Филипе Сампайо - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Сампайо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Сампайо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|15
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|90' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.10.2022
|89' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|31.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -7'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|7'
|16.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|45'
|25.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|88'
|18.04.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)