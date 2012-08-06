|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|6
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2012
|61' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Томь (Томск)
|66'
|21.09.2012
|1' -60'
|Томь (Томск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.09.2012
|1' -88'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:3
|Томь (Томск)
|10.09.2012
|1' -57'
|Томь (Томск)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|33'
|06.09.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:2
|Урал (Екатеринбург)
|28.08.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.2012
|73' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:3
|Томь (Томск)
|06.08.2012
|1' -65'
|Томь (Томск)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|61' 65'