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€ 75 тыс

Аарон Мейерс - статистика

Волендам
28 октября 1987 (38)
#14 | Защитник
176 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
0 : 0
05.04.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
1 : 2
07.02.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 1
01.02.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 54'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
24.01.2026
Волендам
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
2 : 1
18.01.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
3 : 0
13.12.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
3 : 0
30.11.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
3 : 1
01.11.2025
Волендам
57' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
3 : 1
18.10.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
13.09.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 1
30.08.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
1 : 1
09.08.2025
Волендам
84' - 90'
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