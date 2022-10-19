Дарио Думич - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Думич
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1992 (31 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Думич
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1992 (31 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2023
|83' -90'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|19.10.2022
|68' -122'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)