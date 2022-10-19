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    Дарио Думич - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Дарио
    Фамилия Думич
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 1992 (31 год)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зандхаузен 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2023 83' -90' Зандхаузен (Зандхаузен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    19.10.2022 68' -122' Зандхаузен (Зандхаузен) 3:2
    (8:7)п    		 Карлсруэ (Карлсруэ)
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