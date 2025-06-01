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Испания. Сегунда
Команды
Эльденсе
Дарио Думич
Статистика
€ 100 тыс
Дарио Думич - статистика
Эльденсе
30 января 1992 (34), Сараево
#4 | Защитник
193 см
Босния и Герцеговина
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Статистика по турнирам
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Испания. Сегунда 2023/2024
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Голландия. Эредивизие 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
20
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Уэска
3 : 2
01.06.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльденсе
3 : 3
25.05.2025
Расинг
1' - 90'
19'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
18.05.2025
Эльденсе
1' - 90'
81'
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльденсе
1 : 0
11.05.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
5 : 0
04.05.2025
Эльденсе
1' - 79'
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльденсе
1 : 1
26.04.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Эльденсе
1 : 2
13.04.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Картахена
0 : 1
05.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Эльденсе
0 : 0
29.03.2025
Бургос
84' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Эльче
2 : 0
22.03.2025
Эльденсе
1' - 83'
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
2 : 2
16.03.2025
Мирандес
1' - 82'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 4
08.03.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Эльденсе
1 : 4
18.01.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
3 : 2
09.11.2024
Эльденсе
82' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Депортиво
1 : 1
19.10.2024
Эльденсе
1' - 76'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эйбар
1 : 0
12.10.2024
Эльденсе
1' - 75'
Испания. Сегунда, 8 тур
Эльденсе
2 : 3
06.10.2024
Кастельон
1' - 90'
25'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Овьедо
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 2 тур
Спортинг
0 : 0
24.08.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эльденсе
2 : 1
19.08.2024
Тенерифе
1' - 90'
79'
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