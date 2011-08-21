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Кларенс Зеедорф
Статистика
Кларенс Зеедорф - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1976 (50)
#10 | Полузащитник
176 см | 73 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок Берлускони,
Милан
2 : 1
21.08.2011
Ювентус
1' - 85'
23'
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