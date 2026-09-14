Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Саганович - статистика

Луки-Энергия
23 мая 1998 (28), Астрахань
#30 | Вратарь
190 см | 82 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Луки-Энергия
2 : 1
10.09.2026
Урал
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луки-Энергия
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Луки-Энергия
1 : 3
16.08.2026
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Енисей-М
1 : 0
09.08.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Луки-Энергия
3 : 0
24.05.2026
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
0 : 1
10.05.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Луки-Энергия
1 : 0
03.05.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
1 : 1
26.04.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
1' - 90'
Главные новости
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+