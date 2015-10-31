Жюльен Ромен - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Ромен
|Команда
|Бастия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Ромен
|Команда
|Бастия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|56' -90'
|Кан (Кан)
|0:0
|Бастия (Бастия)
|02.02.2016
|1' -45'
|Монако (Монако)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|08.01.2016
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|19.12.2015
|32' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|79'
|12.12.2015
|82' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|05.12.2015
|76' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Монако (Монако)
|90'
|02.12.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Кан (Кан)