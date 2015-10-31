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    Жюльен Ромен - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Жюльен
    Фамилия Ромен
    Команда Бастия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 5 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 56' -90' Кан (Кан) 0:0 Бастия (Бастия)
    02.02.2016 1' -45' Монако (Монако) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.01.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    08.01.2016 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:0 Бастия (Бастия)
    19.12.2015 32' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Реймс (Реймс)
    79'
    12.12.2015 82' -90' Труа (Труа) 1:1 Бастия (Бастия)
    05.12.2015 76' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Монако (Монако)
    90'
    02.12.2015 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Бордо (Бордо)
    22.11.2015 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:2 Газелек (Аяччо)
    31.10.2015 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Кан (Кан)
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