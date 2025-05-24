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Лукаш Юлиш
Статистика
Лукаш Юлиш - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1994 (31)
#39 | Нападающий
184 см
Чехия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
1 : 1
24.05.2025
Сигма
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Сигма
1 : 2
18.05.2025
Виктория
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
4 : 0
10.05.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
0 : 0
03.05.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Сигма
0 : 5
26.04.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
59' - 76'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав
67' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Славия
2 : 0
10.08.2024
Сигма
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Сигма
2 : 1
03.08.2024
Теплице
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
1 : 1
28.07.2024
Сигма
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
0 : 2
20.07.2024
Сигма
79' - 90'
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