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Марко Сторари
Статистика
Марко Сторари - статистика
Завершил карьеру
7 января 1977 (49), Пиза
#30 | Вратарь
187 см | 76 кг
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Арсенал
3 : 1
15.03.2018
Милан
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Риека
2 : 0
07.12.2017
Милан
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Милан
5 : 1
23.11.2017
Аустрия
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
АЕК
0 : 0
02.11.2017
Милан
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Милан
0 : 0
19.10.2017
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Милан
3 : 2
28.09.2017
Риека
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Шкендия
0 : 1
24.08.2017
Милан
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Милан
6 : 0
17.08.2017
Шкендия
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Милан
2 : 0
03.08.2017
Университатя
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Университатя
0 : 1
27.07.2017
Милан
Был в запасе
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