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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шкендия - Милан
Шкендия - Милан: обзор матча 24 августа 2017
Шкендия
24.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Милан
13'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шкендия - Милан
31'
Желтая карточка
К. Сапата
23'
Желтая карточка
А. Романьоли
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
Пас отдал
М. Локателли
Начало матча
Статистика матча Шкендия - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
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Милан
0 : 2
05.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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