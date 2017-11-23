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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Аустрия
Милан - Аустрия: обзор матча 23 ноября 2017
Милан
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
5 : 1
Завершен
Аустрия
27'
Р. Родригес
36'
А. Силва
42'
П. Кутроне
70'
А. Силва
90+4'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аустрия
ГОЛ! 5:0!
П. Кутроне
90'
+4
ГОЛ! 4:0!
А. Силва
Пас отдал
Х. Чалханоглу
70'
ГОЛ! 3:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Ф. Борини
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
Р. Родригес
36'
35'
Желтая карточка
Т. Саламон
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригес
Пас отдал
Ф. Борини
27'
Желтая карточка
М. Мусаккио
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
14
Фелипе Пирес
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
23
Давид де Паула
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Главный тренер
Стефан Хельм
Милан
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
19
Бонуччи
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
16
Борини
19
Силва
10
Кутроне
4-2
1
Пенц
23
де Паула
15
Сербест
25
Саламон
10
Хольцхаушер
10
Прокоп
14
Пирес
Остались в запасе
Милан
Аустрия
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Милан - Аустрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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